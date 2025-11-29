Zboruri perturbate din cauza unei erori de soft la avioanele Airbus A320. Producătorul european le-a cerut clienților să ia „măsuri de precauție imediate”

Airbus a îndemnat vineri companiile aeriene să ia „măsuri de precauție imediate” după ce a identificat o eroare de software care afectează mii de aeronave din familia A320 și a avertizat asupra perturbărilor de călătorie pe măsură ce operatorii implementează soluția, transmite Mediafax, citat de G4Media.

Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale călătoriilor în contextul modernizării a aproximativ 6 000 de aeronave A320 operaționale, după un incident petrecut luna trecută pe un zbor JetBlue.

Producătorul european de avioane le-a cerut vineri clienților săi să ia „măsuri de precauție imediate” după evaluarea incidentului.

„Radiațiile solare intense pot corupe datele esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor”, a declarat Airbus, adăugând că „un număr semnificativ de aeronave din familia A320 aflate în prezent în serviciu” ar putea fi afectate.

Înlocuirea software-ului va dura „câteva ore” la majoritatea avioanelor, dar pentru aproximativ 1 000 de aeronave, procesul „va dura săptămâni”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației.

Software-ul defect, Elevator and Aileron Computer (ELAC), este fabricat de gigantul aerospațial și de apărare Thales. „Airbus recunoaște că aceste recomandări vor duce la perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a declarat compania, cerându-și scuze pentru inconveniente.

Pe 30 octombrie, o aeronavă A320 operată de JetBlue a întâmpinat o problemă cu comenzile în zbor din cauza unei defecțiuni a computerului.

Avionul a pierdut brusc altitudine în timp ce zbura între Cancun, Mexic, și Newark, Statele Unite, iar piloții au fost nevoiți să aterizeze în Tampa, Florida.

Presa americană a citat pompieri locali care au declarat că unii pasageri au fost răniți.

Produs din 1988, A320 este avionul cu cele mai bune vânzări la nivel global, Airbus vânzând 12 257 de aeronave până la sfârșitul lunii septembrie, comparativ cu vânzarea a 12 254 de Boeing 737.