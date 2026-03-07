Trump spune că Iranul va fi „lovit foarte tare” sâmbătă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 7 martie, că Iranul va fi „lovit foarte tare” și că ia în considerare extinderea zonelor și grupurilor de persoane vizate, fără a oferi detalii, relatează Reuters.

„Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului negativ al Iranului, se ia în considerare distrugerea completă și moartea sigură a unor zone și grupuri de persoane care până în acest moment nu erau luate în considerare ca ținte”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

El a menționat, de asemenea, că Iranul și-a cerut scuze față de vecinii săi pentru atacurile împotriva lor, pe care le-a calificat drept o capitulare.

Israelul și Iranul au lansat atacuri reciproce sâmbătă dimineață, în cea de-a doua săptămână de război, în timp ce Teheranul și-a cerut scuze statelor vecine pentru „acțiunile” sale, într-o aparentă încercare de a calma furia regională față de atacurile iraniene asupra țintelor civile arabe din Golf.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins deja dincolo de granițele Iranului, Teheranul răspunzând cu atacuri asupra Israelului și statelor arabe din Golf care găzduiesc instalații militare americane, iar Israelul atacând gruparea armată Hezbollah din Liban, susținută de Iran.

Emiratele Arabe Unite, Kuweitul, Qatarul, Bahrainul și Arabia Saudită au raportat toate atacuri cu drone și rachete în ultima săptămână.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că consiliul de conducere temporar al Iranului a aprobat suspendarea atacurilor asupra țărilor vecine, cu excepția cazului în care aceste țări ar lansa un atac asupra Iranului.