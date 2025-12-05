LIVE TEXT Prima vizită în India, după începutul războiului: Putin și Modi au convenit să extindă și să intensifice comerțul dintre India și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380

UPDATE 13:33 Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au convenit vineri să extindă și să diversifice comerțul dincolo de petrol și apărare, în ciuda presiunilor occidentale asupra New Delhi de a reduce legăturile strânse pe care le are de zeci de ani cu Moscova, scrie Reuters.

India, cel mai mare cumpărător mondial de arme rusești și petrol transportat pe mare, i-a întins covorul roșu lui Putin în timpul vizitei sale oficiale de două zile, prima sa vizită la New Delhi de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Călătoria coincide cu negocierile dintre New Delhi și SUA privind un acord comercial menit să reducă tarifele punitive impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor indiene, ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc de către India.

Rusia a declarat că dorește să importe mai multe mărfuri indiene, în efortul de a crește comerțul la 100 de miliarde de dolari până în 2030. Până în prezent, balanța a fost în favoarea Moscovei, datorită importurilor de energie ale New Delhi.

Descriind parteneriatul durabil al Indiei cu Rusia drept „o stea călăuzitoare”, Modi a declarat: „Bazate pe respect reciproc și încredere profundă, aceste relații au rezistat întotdeauna testului timpului”.

„…am convenit asupra unui program de cooperare economică pentru perioada până în 2030. Acest lucru va face comerțul și investițiile noastre mai diversificate, mai echilibrate și mai durabile”, a declarat el reporterilor, cu Putin alături.

UPDATE 13:05 În urma bombardamentelor rusești asupra regiunii Donețk, o persoană a fost rănită și au izbucnit mai multe incendii.

Satul Mirne din comunitatea Slaviansk: în urma unui atac aerian, o persoană a fost rănită, 29 de case private și 5 mașini au fost avariate. Au izbucnit incendii: au ars un garaj, un depozit și mașini.

„Echipele de salvare au stins un incendiu, au localizat un altul, dar, din cauza amenințării unor noi atacuri inamice, au fost nevoite să întrerupă operațiunile de stingere”, conform pompierilor.

Kramatorsk: în urma atacurilor rusești, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi nefuncționale, care a fost stins de echipele de intervenție.

Drujkivka: pompierii au stins două incendii după loviturile rusești – au ars două autoturisme și o clădire cu două etaje.

La 4 decembrie, numărul victimelor din regiunea Donețk a crescut cu 7 răniți.

UPDATE 10:05 În Harkiv, salvatorii au stins un incendiu provocat de loviturile dronelor.

În seara zilei de 4 decembrie, forțele ruse au atacat cu drone de luptă teritoriul uneia dintre obiectivele din cartierul Osnovianski al orașului. Au izbucnit mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de 500 mp.

Nu au existat victime sau răniți.

UPDATE 09:50 În noaptea de 5 decembrie (de la ora 19:00, pe 4 decembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 137 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 80 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 57 de lovituri ale dronelor de atac în 13 locații.

UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko.

Părinții băiatului, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, au fost răniți. O casă privată a fost distrusă, iar alta a fost avariată.