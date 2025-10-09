LIVE TEXT Președintele ucrainean Zelenski amenință cu întuneric cetățenii ruși: „Trebuie să simtă prețul acestui război”. Război în Ucraina, ziua 1324

UPDATE 14:35 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a avertizat, pe 8 octombrie, că cetățenii ruși vor rămâne fără lumină în cazul în care Moscova va încerca să cauzeze întreruperi de electricitate în Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu jurnaliști, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate, avertismentul vine în contextul în care Ucraina își extinde capacitățile de a lovi infrastructura energetică a Rusiei, ca răspuns la atacurile Kremlinului asupra instalațiilor electrice ucrainene.

„Le-am spus că trebuie să înțeleagă: dacă vor să ne lase pe noi fără curent, vom proceda la fel”, a spus Zelenski, adăugând: „(Rusia) trebuie să simtă prețul acestui război. Dar noi nu ucidem civili.”

Un atac ucrainean a avariat instalații energetice în orașul rus Belgorod, una dintre cele mai frecvente zone de unde sunt lansate atacuri asupra Ucrainei, pe 5 octombrie, lăsând aproape 40 de mii de locuitori fără electricitate.

UPDATE 10:52 Forțele ruse au atacat un obiectiv energetic al companiei DTEK în regiunea Odesa, provocând pagube semnificative, a anunțat compania.

„Reparațiile vor necesita o perioadă îndelungată”, a precizat DTEK într-un comunicat.

Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a declarat că, în urma atacului, peste 30 de mii de consumatori au rămas fără curent electric.

Procuratura a confirmat că au fost avariate atât obiective din infrastructura energetică, cât și instalații aflate pe teritoriul portului din orașul Ciornomorsk. Patru localități au rămas complet fără energie electrică.

UPDATE 10:40 În primele ore ale zilei de 9 octombrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 112 drone de atac de tip Shahed, „Gerbera” și alte modele. Forțele de Apărare Aeriană au reușit să neutralizeze 87 dintre acestea, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

UPDATE 8:10 Pe parcursul zilei de 8 octombrie, trupele ruse au atacat regiunea Sumî. În urma bombardamentelor, trei persoane au murit. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Grigorov.

Potrivit acestuia, Rusia lovește comunitățile din regiune cu zeci de drone kamikaze și bombe ghidate. O parte dintre drone au fost doborâte de forțele de apărare, însă atacurile au continuat.

În urma atacurilor au murit trei bărbați cu vârstele cuprinse între 40 și 65 de ani.

De asemenea, un localnic de 47 de ani din Stepanivska și un bărbat de 52 de ani din Sumî au fost răniți. Victimele primesc îngrijiri medicale, spun autoritățile.

Au fost înregistrate distrugeri și avarii ale infrastructurii civile.

UPDATE 8:06 Un incendiu ar fi izbucnit la o uzină a companiei Lukoil din orașul Kotovo, regiunea Volgograd, după un presupus atac cu dronă în noaptea de 9 octombrie, scrie canalul de Telegram Astra, citat de The Kyiv Independnet.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial. Totuși, guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, a declarat anterior că „incendiile la obiective din sectorul combustibililor și energiei” sunt gestionate în urma atacurilor din zonă.

Nici autoritățile de la Kiev nu au comentat atacul.

Sistemul NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) au confirmat existența unui incendiu la uzină.

Uzina a fost inaugurată în septembrie 1966.