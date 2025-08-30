LIVE TEXT Forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra orașelor Zaporijjea și Dnipro: morți, incendii și declarația lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1284

UPDATE 10:43 În noaptea de 30 august, forțele armate ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind drone kamikaze, dar și rachete.

Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare antiaeriană au detectat în total 582 ținte: 537 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare, opt rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 37 de rachete de croazieră și rachete aeriene de tip X-101, Kalibr, Iskander-K și X-59.

Până la ora 9:00 dimineața, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 548 de ținte aeriene – 510 drone, șase rachete balistice și 32 de rachete de croazieră.

Totuși, au fost raportate lovituri directe: cinci rachete și 24 de drone Shahed au atins ținte în șapte localități, iar în alte 21 au fost semnalate căderi de fragmente provenite din obiecte doborâte, potrivit armatei ucrainene.

Autoritățile locale au declarat că atacul nocturn a provocat distrugeri majore la Zaporijjea. Au fost avariate 14 blocuri de locuit și peste 40 de case particulare, iar în mai multe clădiri industriale au izbucnit incendii.

Conform datelor actualizate, o persoană a murit, iar 24 au fost rănite, dintre care trei copii. 12 răniți au fost internați în spital.

Forțele ruse au lansat, de asemenea, un atac combinat cu rachete și drone asupra regiunii Dnipropetrovsk, a declarat șeful administrației regionale, Serhîi Lîsak. Potrivit acestuia, în orașele Dnipro și Pavlohrad au fost avariate obiecte de infrastructură, iar în comunitatea Nikopol – o întreprindere și o stație PECO. Nu au fost raportate victime.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a comentat atacurile aeriene din noaptea de 30 august. Potrivit acestuia, pe lângă regiunile Zaporijjea și Dnipropetrovsk, au fost vizate de bombardamente rusești regiunile Volîn, Donețk, Jîtomîr, Ivano-Frankivsk, Kiev, Rivne, Sumî, Harkiv, Hmelnițkîi, Cerkasî și Cernăuți.

„Au fost numeroase incendii, cele mai afectate fiind infrastructura civilă: locuințe și întreprinderi”, a subliniat Zelenski.

Președintele a adăugat: „Este evident că timpul acordat pentru pregătirea unei întâlniri la nivel de lideri a fost folosit de Moscova pentru a pregăti noi atacuri masive”, a declarat Zelenski.

UPDATE 9:00 Dronele ucrainene ar fi lovit, în noaptea de 30 august, rafinării de petrol din regiunile rusești Krasnodar și Samara, a confirmat comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi pentru The Kyiv Independent.

În cursul nopții, canalele rusești de pe Telegram au relatat că, începând cu ora 2:30, locuitorii din Krasnodar au auzit explozii după ce au văzut drone survolând. Înregistrări video publicate pe rețelele sociale par să arate incendii de mari proporții izbucnite la ambele rafinării de petrol.

Amploarea pagubelor nu era clară deocamdată, punctează sursa citată.

Potrivit lui Brovdi, Regimentul 14 al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, în coordonare cu Forțele pentru Operațiuni Speciale, a atacat rafinăria de petrol din Krasnodar și rafinăria de la Sîzran, din regiunea Samara.

Ambele rafinării au mai fost ținta atacurilor ucrainene, rafinăria de la Sîzran fiind lovită și pe 15 august.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Kievul a vizat în mod repetat infrastructura rusă din regiune, concentrându-se în special pe instalațiile din sectorul combustibililor fosili, ca parte a strategiei sale de a submina finanțarea războiului dus de Kremlin.