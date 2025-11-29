LIVE TEXT Două persoane au decedat în urma atacurilor din ultima noapte asupra orașului Kiev. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Război în Ucraina, ziua 1375

UPDATE 09:42 În urma atacurilor din noaptea de sâmbătă asupra regiunii Kiev, două persoane au murit. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 8 persoane, printre care un copil și o persoană cu mobilitate redusă. În urma atacului combinat, au fost avariate clădiri rezidențiale, potrivit pompierilor.

În cartierul Șevcenkov, o clădire rezidențială de 14 etaje a fost avariată. Au ars apartamente la etajele 4-5. Incendiul a fost stins. La fața locului, medicii au acordat ajutor unei persoane.

În cartierul Solomian, resturile au căzut pe o clădire rezidențială de 25 de etaje, ceea ce a dus la aprinderea izolației exterioare și la distrugerea parțială a fațadei de la etajul 1 la etajul 3. Au fost avariate mașinile parcate. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență medicală la fața locului pentru două persoane.

La o altă adresă, resturile au căzut pe un bloc de locuințe cu 17 etaje, fără a provoca un incendiu. De asemenea, s-a înregistrat o lovitură într-un garaj lângă un bloc de locuințe din sectorul privat. A izbucnit un incendiu, care este în curs de stingere.

Cartierul Sviatoșinski: lovitură într-un bloc de locuințe cu 3 etaje. A izbucnit un incendiu la etajul 2, salvatorii au salvat un copil. O altă persoană a apelat la medici. A fost scos cadavrul unei persoane de sub dărâmături.

La o altă adresă a avut loc o lovitură într-o casă privată cu două etaje.

Cartierul Dniprovski: lovitura într-o clădire rezidențială de 10 etaje a provocat distrugerea etajelor 6-7. De la etajul 7 au fost salvate 3 persoane, printre care o persoană cu mobilitate redusă.

Cartierul Darnițki: în urma căderii unei rachete în curtea unui bloc de 9 etaje, a izbucnit un incendiu la etajele 5-7. O persoană a murit, 6 persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată.

La una dintre adrese, racheta a lovit mașinile parcate lângă unul dintre centrele comerciale ale orașului.