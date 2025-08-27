LIVE TEXT Consecințele atacurilor nocturne rusești: peste o sută de mii de gospodării au rămas fără curent electric. Un liceu și un bloc, ținte ale dronelor. Război în Ucraina, ziua 1281

UPDATE 12:20 Obiective energetice au fost avariate în urma ultimelor atacuri rusești asupra Ucrainei, trei regiuni înregistrând pene de curent, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Aproape o sută de drone și atacuri țintite au avut loc noaptea împotriva regiunilor ucrainene, „mai precis împotriva infrastructurii civile”, a spus Zelenski.

Din cauza atacului, au fost întrerupte alimentările cu energie electrică în regiunile Poltava, Sumî și Cernihiv. Peste o sută de mii de gospodării au rămas fără curent electric.

„În regiunea Harkiv, un liceu obișnuit a fost lovit de o dronă, iar în Herson, un bloc de locuințe. Există victime. Tuturor li se acordă asistența necesară. De asemenea, regiunea Dnipro a fost lovită. Rușii continuă războiul și nu reacționează la niciun apel al comunității internaționale de a înceta uciderile și distrugerile. Sunt necesare noi măsuri de presiune asupra Rusiei pentru a opri atacurile și a garanta în mod real securitatea. Lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a exercita această presiune. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a transmis președintele ucrainean.

UPDATE 10:00 În noaptea de 27 august (începând cu ora 20:30 pe 26 august), forțele ruse ai atacat Ucraina cu 95 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 74 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 21 de lovituri ale dronelor în 9 locații.