LIVE TEXT Autoritățile militare ucrainene susțin că au distrus două elicoptere rusești Mi-8 și au lovit un remorcher în Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1286

UPDATE 11:55 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit o navă în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

„Un alt rezultat al operațiunilor sistematice ale unității speciale din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei pe teritoriul Crimeii temporar ocupate: a fost lovită baza aeriană a invadatorilor ruși din Gvardeysk, în apropiere de Simferopol ― două elicoptere inamice Mi-8 au fost distruse cu succes.

Valoarea aproximativă a elicopterelor scoase din funcțiune este de 20-30 de milioane de dolari. Un final nefericit a avut și remorcherul militar, cel mai probabil BUK-2190, în golful Sevastopol ― în timpul atacului aerian împotriva invadatorilor de pe peninsulă (…). Demilitarizarea Crimeii ocupate temporar continuă!”, se spune în comunicatul Serviciului.

UPDATE 08:50 Două persoane au murit în urma bombardamentelor rusești din Polohî, regiunea Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

„Rușii au atacat satul Omelnîk cu rachete de croazieră. Locuințele au fost distruse. Într-una dintre ele a murit un cuplu de 64 de ani”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:25 Un suspect în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, a fost reținut, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în primele ore ale zilei de 1 septembrie, notează The Kyiv Independent.

„Suspectul a dat o primă declarație. În prezent se desfășoară acțiuni în cadrul unei anchete pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a declarat Zelenski.

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal la Liov pe 30 august de către o persoană deghizată în curier. În cadrul unei conferințe de presă la Liov, oficialii ucraineni au declarat că politicianul a fost împușcat de opt ori cu o armă de foc. La locul crimei au fost găsite șapte cartușe.

Ministrul de interne, Ihor Klimenko, a precizat că suspectul a fost arestat în regiunea Hmelnîțkîi, din vestul țării.

„Crima a fost pregătită cu atenție: atacatorul a studiat mișcările victimei, a trasat traseul și a planificat fuga”, a adăugat Klimenko.

Fostul președinte al parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, s-a născut în regiunea Lvov, în orașul Șeptițki. Și-a făcut studiile la Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov și la Politehnica din Lvov.

Cariera sa politică a început în Consiliul Regional Lvov, unde a fost deputat și ulterior vicepreședinte. Între 2007 și 2012, Parubii a fost deputat în Rada Supremă (al VI-lea legislativ).