FOTO Cum arată catedrala Notre-Dame la cinci ani de la incendiul care a cuprins monumentul: Restaurarea catedralei se apropie de finalizare

La cinci ani după un incendiu devastator, restaurarea catedralei Notre-Dame este aproape finalizată, în timp ce ochii tuturor se îndreaptă spre Paris pentru Jocurile Olimpice, scrie Reuters.

Five years after a devastating fire, the restoration of the Notre-Dame cathedral is nearing completion, boosting President Emmanuel Macron's hopes of a lasting legacy ahead of the upcoming Olympic Games in #Paris2024 pic.twitter.com/sxnDYmiyAa