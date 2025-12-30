Donald Tusk afirmă că „pacea este la orizont”, după discuțiile în SUA privind războiul din Ucraina

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a participat la o nouă convorbire a liderilor europeni privind Ucraina, afirmând că părțile „au evaluat rezultatul acestei prime etape a acestor negocieri foarte «serioase», la care au participat liderii Ucrainei, Europei, SUA și Canadei” și subliniind că „pacea este la orizont”, scrie UNN.

„Nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau speranță că acest război se poate încheia – și destul de rapid. Dar aceasta este încă speranță, departe de o certitudine de 100%. Efectul-cheie al ultimelor zile este declarația americană privind disponibilitatea Statelor Unite de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea păcii – inclusiv prezența trupelor americane”, spune prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Potrivit publicației, Tusk consideră că declarațiile făcute dă speranța că aceste negocieri vor avea succes, însă depinde cât de consecventă va fi administrația Trump.

„Din perspectiva Ucrainei, acest lucru necesită o abordare de compromis în privința chestiunilor teritoriale. Președintele Zelenski demonstrează o bunăvoință reală. Din punctul său de vedere, un referendum ar fi necesar și de înțeles. Poporul ucrainean ar trebui să fie de acord atunci când este vorba de decizii teritoriale. Este evident că acest posibil acord trebuie să fie condiționat de garanții de securitate reale și credibile pentru Ucraina”, a adăugat șeful guvernului polonez.

Tusk a mai raportat că a primit informații de la președintele Poloniei, Karol Nawrocki, privind o convorbire cu președintele SUA, Donald Trump.