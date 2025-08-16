„Am decis că trebuie pus capăt războiului, nu stabilit un armistițiu temporar” – Trump, după întâlnirea cu Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „s-a decis” necesitatea trecerii la un acord de pace pentru încheierea războiului, și nu la o înțelegere privind un armistițiu temporar. Declarația a fost făcută pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, sâmbătă, 16 august, după convorbirile telefonice cu președintele Volodîmîr Zelenski și liderii Uniunii Europene.

„Toți au convenit că cea mai bună modalitate de a pune capăt acestui război teribil dintre Rusia și Ucraina este un acord de pace care să îl încheie definitiv, și nu doar un acord de încetare a focului, care adesea nu este respectat”, a afirmat Trump.

El a descris summitul cu Putin drept „o zi excelentă și de succes în Alaska”.

Trump a adăugat că întâlnirea cu liderul de la Kremlin a decurs „foarte bine”, la fel ca și discuțiile cu președintele Zelenski și cu liderii europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO.

De asemenea, Trump a confirmat că președintele Volodimir Zelenski urmează să ajungă la Casa Albă, în Biroul Oval, luni, 18 august, și a precizat că, „dacă lucrurile vor decurge bine, vom planifica o întâlnire cu Putin”.

La rândul său, Zelenski a anunțat că Ucraina sprijină propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală la nivel de lideri ai Ucrainei, SUA și Rusiei.