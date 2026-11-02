Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău are un nou conducător

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) municipiul Chișinău va fi condusă de Adrian Gîlcă. Ministrul Vladimir Bolea l-a prezentat luni, 2 noiembrie, echipei Agenției pe noul director care va asigura interimatul funcției.

Cu această ocazie, ministrul a subliniat responsabilitatea agenției pentru îmbunătățirea calității vieții celor aproximativ un milion de locuitori ai municipiului Chișinău și a asigurat echipa de sprijinul și deschiderea ministerului.

„Sunteți cea mai mare Agenție de dezvoltare regională și aveți responsabilitatea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru aproximativ un milion de oameni din municipiul Chișinău. Vă asigur de toată deschiderea și susținerea ministerului. Ne dorim să reușiți. Îi urez mult succes noului director. Avem mult de lucru împreună”, a comunicat ministrul.

Adrian Gîlcă activează în cadrul ADR Chișinău din iulie 2024, unde a condus Direcția managementul integrat al proiectelor. Anterior, a activat în administrația publică locală, în calitate de șef al Serviciului ecologie urbană din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, și a gestionat proiecte de dezvoltare teritorială și cooperare regională.

Adrian Gîlcă a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, specializarea Geografie, și a urmat studii de master în Științe umanistice la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.

Vineri, Sergiu Brînza și-a încheiat mandatul de director al Agenției de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău, început în 2024.