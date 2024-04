Concert susținut de ansamblul „Hecenii”, The Urs sau Kalush Orchestra. Care este programul anunțat de Guvern pentru Ziua Europei

La data de 9 mai, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi celebrată Ziua Europei, cu genericul„LIBERTATE, PACE, PROSPERITATE – EUROPA EȘTI TU!”. În acest context, Guvernul a publicat agenda evenimentelor din acest an. Sărbătoarea va culmina cu un concert, susținut de Cristofor Aldea-Teodorovici & Orchestra, The Urs, Lupii lui Calancea, ansamblul „Hecenii” și Kalush Orchestra din Ucraina – câștigătorii Eurovision 2022, etc.

Sursă: gov.md

Începând cu ora 12:00, în pavilionul Guvernului, care va fi amplasat în Piața Marii Adunări Naționale, oamenii vor fi așteptați de membrii Cabinetului de miniștri pentru a discuta despre efortul comun în procesul de construire a unui stat prosper, modern și european, se arată într-un comunicat emis de Guvern.

Tot în pavilionul Executivului, persoanele interesate se vor putea înregistra pentru o excursie în Casa Guvernului, care își va deschide ușile pentru vizitatori. Excursia va include vizita muzeului instituției, sala de ședințe a Executivului, sala media și alte locații. De asemenea, copiii vor participa la vânătoarea de comori, iar fiecare participant al cursei va primi câte un cadou.

În grădina Guvernului, vizitatorii vor putea admira diverse expoziții, printre care expoziția echipamentelor și autospecialelor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Autorității Aeronautice Civile, Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal de Stat.

Tot în cadrul evenimentului, 18 state membre ale Uniunii Europene și 30 de proiecte finanțate de UE, care oferă asistență în diferite domenii, precum dezvoltare rurală, economică și socială, vor oferi vizitatorilor informații despre activitățile derulate și beneficiarii concreți sau potențiali ai acestei asistențe.

