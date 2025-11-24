„Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”, afirmă Consiliul Suprem de Apărare de la București

Consiliul Suprem de Apărare a României (CSAT) a analizat, luni, 24 noiembrie, mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a României. Astfel, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, o va prezenta Parlamentului, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere ale Legislativului de la București, relatează Biziday.

Astfel, până la finalul săptămânii, România va trimite Comisiei Europene (CE) propunerile de proiecte Security Action for Europe (SAFE), pentru care urmează să primească 16 miliarde de euro, mai scrie sursa citată.

„În actualul context regional și internațional, se impune consolidarea eforturilor României privind întărirea securității naționale pe toate palierele, în vederea îndeplinirii scopului fundamental al politicii de apărare: garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională”, subliniază Consiliul.

Membrii CSAT au analizat și Planul de investiții în industria de apărare a României, pe baza căruia va fi înaintată cererea României către Comisia Europeană în cadrul programului SAFE, pentru consolidarea industriei europene de apărare. Până la finalul acestei săptămâni, după o coordonare cu Directoratul General pentru Industria de Apărare și Spațiu din cadrul Comisiei Europene (DG DEFIS), Guvernul va trimite formularele specifice pentru a înregistra formal documentația României.

„În valoare totală de 16,7 miliarde de euro, aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni. Cele mai consistente programe ale României au o condiție de producție în țară de minimum 50%, în unele cazuri acest procent urmând a fi de 100% din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție”, explică Administrația Prezidențială de la București.

În perioada următoare, Comisia Europeană va analiza fiecare propunere, iar până la finalul lunii ianuarie va aproba planurile naționale trimise. Toate programele SAFE trebuie să fie finalizate până în 2030, ceea ce presupune proceduri accelerate pentru livrarea programelor și pentru realizarea investițiilor pentru capacitățile de producție necesare.

„Totodată, vor urma discuții privind posibilele colaborări în formatul guvern la guvern sau în relația cu marii producători din Europa. Un criteriu esențial este dezvoltarea industriei românești, prin realizarea unor investiții în capacități noi de producție, dar și prin cooptarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare și valorice europene. După aprobarea planului național de către Comisia Europeană, Guvernul, prin Cancelaria prim-ministrului, va realiza o platformă web de tip „match-making”, unde vor fi prezentate toate programele, eventuali parteneri selectați, astfel încât companiile românești să înregistreze capacitățile de producție, proiectare, realizare soft etc. Această platformă web va funcționa ca o platformă de identificare a furnizorilor români și de realizare a conexiunii acestora cu marii producători din industria europeană de apărare”, mai arată Consiliul.