Secretarul general al NATO, în vizită la București: „Suntem mereu pregătiți să apărăm România”

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte a avut o întrevedere la București cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei vizite oficiale de miercuri, 5 noiembrie. În cadrul conferinței de presă susținută de cei doi oficiali, Rutte a declarat că NATO este „mereu pregătită să apere” România.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primit, pe 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi lideri au avut convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale, după care au susținut o conferință de presă, relatează Agerpres. Șeful NATO a avut o întrevedere și cu premierul român Ilie Bolojan la Palatul Victoria, dar și cu alți oficiali români.

Mark Rutte a subliniat unitatea Alianței, spunând că în cazul unui atac „31 de țări vor veni în apărarea României, așa funcționează NATO”.

Președintele Nicușor Dan, a menționat, cu privire la apărarea pe Flancul estic, că operațiunea Eastern Sentry a NATO presupune „mai multe capabilități militare și oameni atunci când este nevoie”.

În acest sens, președintele României a dat exemplu exercițiul Dacian Fall, care se desfășoară în România și reunește 5000 de militari aliați. El a vorbit despre „o abordare comună cu privire la Flancul estic, pentru că amenințarea evidentă este pe Flancul estic”.

Vizita înaltului oficial al Alianței Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfășoară miercuri și joi la București, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Conform Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.