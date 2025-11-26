SHS: Cod galben de ceață. Pe arii extinse va ploua slab

Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie 2025, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova.

Joi, 27 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00, se prevede cod galben de ceață, potrivit meteorologilor de la SHS.

„Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 de metri”, anunță Serviciul.

Conform SHS, prognoza meteo prevede cer noros pentru 26 și 27 noiembrie. Noaptea vremea va fi fără precipitații esențiale, iar ziua pe arii extinse va ploua slab.

Minime nocturne vor înregistra +5 și +10°C, iar maximele diurne +1 și până la +16°C, la nord +6..+10°C.