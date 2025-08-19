Serghei Lavrov: „Rusia acceptă orice format, Putin-Zelenski sau Trump-Putin-Zelenski, privind întâlnirea despre soluționarea conflictului cu Ucraina”

Moscova nu respinge întâlnirea cu Zelenski și Trump și niciun format de negocieri privind încetarea războiului. Acest lucru a fost declarat de ministrul rus de externe Serghei Lavrov într-un interviu acordat canalului de televiziune „Rusia-24”, scrie agenția de presă rusă TASS.

„Principalul lucru este ca orice format – «unu plus unu», «unu plus doi”» să fie incluse nu pentru ca a doua zi cineva să scrie în ziare sau să arate seara la televizor sau să bârfească apoi pe rețelele sociale, încercând să profite de propagandă, ci pentru ca, pas cu pas, treptat, începând de la nivel de experți și trecând apoi prin toate etapele necesare pentru pregătirea summit-ului șă ajungem la o înțelegre”, a subliniat ministrul, indicând că Moscova va susține întotdeauna o abordare serioasă.

Lavrov a subliniat, de asemenea, că orice întâlnire cu participarea persoanelor importante trebuie pregătite cu cea mai mare atenție.

Pe 18 august, președintele SUA, Donald Trump, a avut o întâlnire la Washington, cu Volodimir Zelenski, președinții Finlandei și Franței, Alexander Stubb și Emmanuel Macron, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu șeful guvernului italian, Giorgio Meloni.

De asemenea, la întâlnire au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În cadrul întâlnirii, Trump l-a sunat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu care, potrivit șefului Casei Albe, a discutat perspectivele unei întâlniri între liderul rus și Zelenski, urmată de negocieri trilaterale.

Potrivit asistentului președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, liderii Rusiei și SUA s-au pronunțat în favoarea continuării consultărilor directe între Moscova și Kiev, fiind luată în considerare și ideea de a le intensifica.