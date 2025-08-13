Ședința privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența lui

Ședința în care se examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența oligarhului. Potrivit echipei TV8, care se află la Atena, magistrații susțin că Plahotniuc și-a dat acordul în scris ca să fie adus în R. Moldova.

În sala de judecată sunt prezenți avocații lui Vladimir Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena. Procurorii susțin că Plahotniuc trebuie să fie extrădat în R. Moldova. De asemenea, există o cerere ca toate bunurile găsite asupra lui Plahotniuc să fie predate autorităților din R. Moldova.

Procuratura Generală a R. Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene.

La moment, judecătorii s-au retras pentru deliberări, potrivit TV8.