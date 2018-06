Ședința de la CSJ în dosarul Domnicăi Manole, amânată până în octombrie: „Experții înțeleg că este o hărțuire pe criterii politice”

O nouă amânare în cazul fostei judecătoare Domnica Manole, care luptă pentru anularea deciziei Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM), prin care a fost demisă din sistem. După ce ședința din 28 iunie a fost amânată pentru că unul dintre judecători se afla în spital, pe site-ul Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost publicată data următoarei ședinței, care urmează să aibă loc tocmai pe 4 octombrie 2018. Fosta magistrată acuză CSJ de tergiversare și susține că în acest mod nu se dorește integrarea sa în serviciu.

„Soluția este clară pentru ei – că am fost arbitrar exclusă. Își dau seama că acest caz va avea o rezonanță în societate în contextul evenimentelor care au loc: nemulțumirea față de actul de justiție și invalidarea alegerilor locale. Se tărăgănează la maximum pentru ca să nu pronunțe o hotărâre de admitere. Cunosc că presiunea politică este foarte mare ca să fie respinsă cererea mea. Am informație sigură la acest aspect”, a menționat Domnica Manole pentru Ziarul de Gardă.

Fosta magistrată a precizat că a avut discuții cu mai mulți experți internaționali, iar recent s-a întors de la ONU, unde a fost invitată să vorbească despre problemele în justiție: „Experții înțeleg că este o hărțuire pe criterii politice. Toate organismele internaționale au fost informate despre acest precedent grav în Republica Moldova”.

Domnica Manole nu excludă că amânarea ședințelor de la CSJ are legătură cu dosarul penal de la Judecătoria Buiucani: „Cauza de la Judecătoria Buiucani este grăbită și suntem forțați să acceptăm termeni restrânși, deși e o cauză de rezonanță. Avem percepția că se grăbește cauza penală, iar cea civilă se tergiversează. Vor o sentință de condamnare în privința mea cu orice preț. Am informația că deja sentința de condmanre este dictată. Au trecut doi ani de zile când am pronunțat hotărârea cu referendumul, care și astăzi afirm că luat-o cu respectarea legii, și m-am trezit cu dosar penal. Se încearcă prin diverse metode de a mă reduce la tăcere, pentru ca să nu critic probleme din sistemul judecătoresc”.

La 14 aprilie 2016, Domnica Manole, judecătoare la Curtea de Apel (CA) Chişinău, anula hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 30 martie 2016 care respingea organizarea unui referendum propus de Platforma „Demnitate şi Adevăr” şi obliga instituţia să iniţieze acel referendum republican. A doua zi, reprezentanţii CEC au atacat decizia la CSJ, iar peste doar o săptămână, la 22 aprilie 2016, printr-o hotărâre instanţa supremă anula decizia magistratei Manole ca fiind „ilegală”.

Ulterior, CEC s-a adresat Procuraturii Generale (PG) şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cerând investigarea acţiunilor judecătoarei care, la Apel, nu le-a dat dreptate.

În acest context, pe 23 mai 2016, Eduard Harunjen, procuror general interimar, se adresează la CSM, cerând acordul pentru iniţierea urmăririi penale pe numele judecătoarei. Procurorul îşi explica demersul prin faptul că CSJ a constatat că hotărârea Domnicăi Manole a fost luată cu „interpretarea eronată de prima instanţă a unei legi care nu putea fi aplicată, deoarece era abrogată, depăşirea limitelor împuternicirilor de către prima instanţă prin faptul interpretării Constituţiei…”. Astfel, CSM a permis urmărirea penală a judecătoarei.

În ședința din 4 iulie 2017, după ce a examinat avizul consultativ suplimentar al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) cu privire la judecătoarea Curții de Apel Chișinău Domnica Manole, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât că Domnica Manole nu este compatibilă cu statutul de judecător. La 21 iulie 2017, președintele Igor Dodon a semnat decretul prin care a oficializat eliberarea din funcție a Domnicăi Manole, iar la 28 iulie 2017, actul a intrat în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial.

La 22 ianuarie curent, Domnica Manole a cerurt CSM-ului să o restabilească în funcție, argumentând solicitarea prin faptul că la sfârșitul anului trecut Curtea Constituțională a declarat neconstituțională verificarea judecătorilor de către SIS.