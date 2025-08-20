S-a încheiat perioada de depunere a actelor pentru înregistrarea concurenților electorali pentru alegerile parlamentare

S-a încheiat termenul de depunere a documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat.

„CEC informează că marți, 19 august 2025, ora 17:00, s-a încheiat termenul de depunere a documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.”

Astfel, în perioada dintre 20 iulie și 19 august, timp prevăzut de legislația electorală pentru solicitarea înregistrării candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, la CEC au fost depuse 50 de cereri.

Dintre acestea:

25 de cereri din partea formațiunilor politice;

4 solicitări din partea blocurilor electoral;

3 cereri din partea candidaților independenți care au constituit grup de inițiativă;

18 solicitări din partea pretendenților la statutul de candidat independent care au anunțat că vor colecta de sine stătător semnături.

Tot până pe 19 august, CEC a înregistrat 12 concurenți electorali, dintre care:

7 partide politice

3 blocuri electorale

2 candidați independenți

Totuși, comisia a respins o cerere din partea unui partid politic, pe motiv că lista cu persoane propuse era sub numărul admisibil și poziționarea incorectă, dar și o cerere de înregistrare a unui bloc electoral constituit din patru formațiuni politice succesoare ale unui partid politic declarat neconstituțional.

Ulterior, toate aceste partide au solicitat înregistrarea în mod individual.

La această etapă în examinare mai sunt 18 dosare depuse de 13 partide politice 5 pretendenți la statutul de candidat independent.

„Termenul de examinare a fiecărei solicitări este de 7 zile, astfel, cererile depuse pe parcursul zilei de marți vor fi examinate în cadrul ședinței Comisiei până pe 26 august, inclusiv”, a menționat CEC.

Astfel, CEC informează că listelor de subscripție și a legitimațiilor depuse, cele utilizate și cele neutilizate, cât și legitimațiile colectorilor se vor returna organului electoral.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va începe pe 29 august.