Proiect: lista subiecților evaluării externe va fi completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău

În cadrul procesului de evaluare externă, lista subiecților va fi completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău şi candidații la funcția de judecător în cadrul acestui colegiu. De asemenea, se propune extinderea termenului-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor până la 31 august 2026. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 56 de deputați, scrie Parlamentul.

De asemenea, proiectul prevede ca actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ale Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) vor fi publicate în Monitorul Oficial

În nota de fundamentare a documentului se menționează că modificările propuse sunt corelate cu obiectivele strategice ale statului în domeniul justiției. Modificările prevăd consolidarea transparenței, a integrității instituționale şi a accesului publicului la informațiile oficiale din sectorul justiției şi cel al procuraturii, se arată în comunicat.

Astfel, CSM și CSP vor fi incluse în lista autorităților care publică gratuit actele normative în Monitorul Oficial. Totodată, anunțurile despre suplinirea funcțiilor de judecător nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial. Potrivit legislației, acestea se publică în mass-media și pe pagina web a CSM. Proiectul de lege mai propune actualizarea denumirii Agenției Informaționale de Stat „Moldpres”, care anterior a fost reorganizată. Iar noua denumire a Agenției Informaționale Juridice va fi Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească.

Alte propuneri ale autorilor proiectului mai vizează extinderea perioadei de tranziție în care ministrul justiției exercită calitatea de membru de drept în CSP până la data de 1 ianuarie 2028. Autorii menționează că acest lucru este necesar pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea procesului de reformă, fără a modifica însă echilibrul constituțional al raporturilor dintre puterea executivă, puterea legislativă şi sistemul organelor procuraturii.

După definitivare, proiectul de lege va fi propus Parlamentului pentru examinare în lectura a doua. Ulterior, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.