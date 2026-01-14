Procurorul și judecătorul au decedat. Procuratura Generală, despre circumstanțele în care Alexei Cotorobai, condamnat pentru omorului unui bebeluș de 10 luni, a scăpat inițial nevinovat

Procurorul care a condus urmărirea penală și judecătorul care a condamnat-o pe mama copilului de 10 luni pentru decesul acestuia în februarie 2010, fapt pentru care a fost condamnat Alexei Cotorobai la 12 ianuarie 2026, nu mai sunt în viață. Potrivit Procuraturii Generale, în prezent sunt examinate și alte circumstanțe legate de cazul decesului bebelușului, care s-a produs în raionul Telenești.

Ziarul de Gardă a întrebat Procuratura Generală dacă este anchetat modul cum a fost examinat dosarul în perioada 2010-2011, când a fost condamnată mama copilului decedat. Aceasta a fost declarată nevinovată în ianuarie 2025, după ce dosarul a fost re-examinat și procurorii au renunțat la învinuirea față de ea.

ZdG a solicitat să afle și dacă sunt anchetați procurorul de caz și judecătorul care a pronunțat decizia de condamnare a mamei, Alexei Cotorobai figurând ca martor în dosar. Potrivit unui răspuns al Procuraturii Generale, ambii au decedat. Datele consultate de ZdG arată că este vorba despre judecătorul Vasile Stihi, de la Judecătoria Telenești, care a plecat din sistemul de justiție în 2020, și procurorul Ion Lozovanu. Ultimul a decedat în 2022, la vârsta de 44 de ani, fiind atunci în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Briceni.

Totodată, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) exercită urmărirea penală pe o altă cauză legată de acest caz, pentru a elucida toate aspectele, a mai precizat procuratura într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă.

„Vă informăm că persoanele-cheie din cauză – procurorul care a condus urmărirea penală inițial în dosar și judecătorul care a pronunțat sentința de condamnare în privința mamei copilului – au decedat.

Totodată, pentru a examina cazul sub toate aspectele, în privința altor persoane care ar putea avea tangență cu cauza, în iulie 2024, Procuratura Generală a inițiat o urmărire penală, fiind investigate toate versiunile, inclusiv pretinse fapte de tratament inuman și degradant în privința părții vătămate (la acea etapă – femeia învinuită de lăsare în primejdie). În prezent, urmărirea penală este exercitată de procurorii PCCOCS, iar atunci când mersul anchetei va permite, vor fi făcute publice informații suplimentare”, potrivi PG.

Luni, 12 ianuarie 2026, Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni. Fapta s-a produs în februarie 2010, în raionul Telenești. Ziarul de Gardă a dezvăluit în aprilie 2024 că pentru decesul copilului a fost condamnată, în 2011, mama acestuia, care era atunci minoră, iar Alexei Cotorobai a figurat ca martor în dosar.

Mama copilului fusese recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsită de posibilitatea de a se salva”. Tânăra însă a fost eliberată de răspundere penală, ținând cont de faptul că era minoră și ar fi săvârșit pentru prima oară „o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă”, după cum se menționa în sentință. Astfel, a fost amendată cu 50 de unități convenționale și eliberată din arestul preventiv.

În 2024, mama tinerei, adică bunica bebelușului decedat, a spus pentru Ziarul de Gardă că, de fapt, Alexei Cotorobai ar fi cel care a omorât copilul. Subiectul a ieșit la suprafață în contextul omorului, la Telenești, a unei tinere de 19 ani care era însărcinată, Ana-Maria, principalul suspect fiind Gheorghe Cotorobai, fratele lui Alexei Cotorobai, care a și fost condamnat pe viață pe acest caz.

După publicarea investigației ZdG, cazul a fost redeschis de Procuratura Generală (PG), acesta fiind „un precedent fără echivalent în practica recentă a justiției penale din Republica Moldova”, potrivit unui comunicat al Procuraturii. Procuratura a argumentat că au apărut „probe noi care au justificat necesitatea revizuirii dosarului încheiat în anul 2011 prin condamnarea mamei copilului”. Ca urmare, la 31 ianuarie 2025, instanța a dispus achitarea mamei copilului decedat, stabilind că fapta nu a fost comisă de ea.

Ulterior, a fost anulată ordonanța din 2010 prin care Alexei Cotorobai a fost scos de sub urmărire penală și a fost reluată cauza penală în privința acestuia. Cotorobai a pledat nevinovat.

„Noua investigație, desfășurată de Procuratura Generală în colaborare cu Procuratura raionului Telenești și cu suportul Inspectoratului Național de Investigații, a inclus un spectru amplu de acțiuni de urmărire penală, inclusiv în afara teritoriului Republicii Moldova”, a mai informat PG.

Alexei Cotorobai a fost reținut în februarie 2025 și de atunci și până la pronunțarea sentinței s-a aflat în arest preventiv. Sentința pe numele său a fost pronunțată luni, 12 ianuarie 2026, de judecătoarea Viorica Severin de la Judecătoria Orhei.