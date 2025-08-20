Premierul României, Ilie Bolojan va efectua o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Aceasta va fi prima vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru al României.

„Premierul Dorin Recean va găzdui omologul său român Ilie Bolojan, în R. Moldova la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact pe 23 august. Guvernul găzduiește vizita de lucru a premierului României, Ilie Bolojan. Este prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru al României”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

În cadrul vizitei, prim-ministrul Dorin Recean și premierul României Ilie Bolojan vor avea o serie de activități comune.

„Acestea vor contribui la consolidarea relațiilor apropiate dintre R. Moldova și România, incluzând trecerea în revistă a agendei de proiecte comune în toate domeniile de interes bilateral, în contextul în care sunt sute de proiecte finanțate de România prin intermediul fondurilor nerambursabile care au adus beneficii directe satelor și orașelor din R. Moldova”, a declarat Daniel Vodă.

Ilie Bolojan a fost desemnat de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, pentru funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut vineri, 20 iunie, în cadrul unei conferințe de presă.