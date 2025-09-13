Sinteza ședinței CEC: Comisia a respins o contestație a Blocului „Patriotic” și a atenționat mai mulți concurenți electorali privind finanțarea campaniei

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, 13 septembrie, mai multe hotărâri legate de organizarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Printre acestea se numără respingerea unei contestații depuse de Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, modificări în componența organelor electorale, dar și atenționări adresate unor concurenți pentru nereguli în raportarea finanțării campaniei.

Comisia a examinat și respins contestația depusă de Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care a sesizat Comisia în privința unui afiș electoral pe sediul unei primării din țară, care exprimă susținerea pentru Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia a conchis că „lipsește legătura cauzală între acțiunile concurentului electoral și fapta imputată de utilizare a resurselor administrative”. Totodată, CEC a sesizat Inspectoratul de Poliție Călărași în vederea examinării faptelor relatate prin prisma elementelor constitutive ale art. 481 alin. (7) din Codul contravențional, și anume favorizarea la utilizarea ilegală a resurselor administrative, în perioadele electorale.

În aceiași ședință, Comisia a confirmat două persoane de încredere din partea Partidului Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA.

CEC a modificat componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1.

Totodată, în cadrul ședinței, membrii CEC au luat act de informațiile din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a concurenților electorali în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, la situația din 1 septembrie 2025.

La situația din 1 septembrie 2025, 17 concurenți electorali au prezentat rapoarte privind finanțarea campaniei electorale:

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; Partidul Politic „Democrația Acasă”; Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare; Candidatul independent Andrei Năstase; Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa; Candidatul independent Olesea Stamate; Partidul politic Partidul Național Moldovenesc; Partidul Politic Partidul Social Democrat European; Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA; Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; Blocul Electoral „ALTERNATIVA”; Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”; Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor; Partidul Politic ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR; Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”; Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”; Partidul politic „Partidul Nostru”.

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” au fost atenționate să respecte prevederile Codului electoral la capitolul informării Comisiei despre existența altor conturi bancare asociate contului cu mențiunea „Fond electoral” și utilizarea resurselor financiare prin intermediul acestora.

Blocul Electoral „ALTERNATIVA” a fost obligat să prezinte până la data de 16 septembrie 2025, ora 15:00, actele în original cu privire la încasările în mijloace bănești a donațiilor în numerar colectate de la persoane fizice.