FOTO Paradă militară la Tiraspol: regimul separatist sărbătorește 35 de ani de la autoproclamata „independență”

Regimul separatist de la Tiraspol a organizat, pe 2 septembrie, o paradă militară pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-zisei „Republici Moldovenești Nistrene”.

Zona de Securitate a remarcat că Tiraspolul nu a mai organizat o paradă militară din 2021. Evenimentul de astăzi, 2 septembrie, are loc cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova și în plină criză economică în regiunea transnistreană.

La parada festivă de la Tiraspol ar fi participat peste o mie de militari din regiune și unități ale structurilor nerecunoscute – așa-zisul Minister al Apărării, Minister al Afacerilor Interne, Minister al Securității de Stat și Minister al Justiției. Așa-numitele autorități nu au furnizat detalii despre echipamentele și tehnica militară prezentă prezentată. Drapelul de stat al Federației Ruse a fost arborat pe mai multe străzi.

Presa afiliată regimului separatist transmite că „Ziua Independenței” va fi marcată în mai multe localități din regiune, pentru locuitori fiind organizate concerte și focuri de artificii.

„Regimul încearcă să ascundă situația economică în derivă”, transmite Zona de Securitate.

Reprezentanții Biroului politici de reintegrare califică manifestațiile desfășurate la Tiraspol drept o „provocare”, orientate spre „subminarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele recunoscute de comunitatea internațională”, scrie NM.

„Logica acestor evenimente contravine nu doar Constituției, literei legii și principiilor dreptului internațional, ci și obiectivului de reglementare pașnică a conflictului transnistrean, îngrijorând prin accentul pronunțat militarist și de îndoctrinare agresivă. În timp ce cetățenii Republicii Moldova au marcat Ziua Independenței, prin evenimente culturale, concerte şi expoziţii de artă, prin promovarea spiritului de conciliere și pace, în regiunea transnistreană iau amploare acţiunile de propagandă a urii, demonstraţiile de forţă, aplicaţiile militare. Aceste manifestări de agresivitate induc panică în rândul locuitorilor și sustrag atenția de la problemele urgente, de ordin social-economic din regiune, care pe fundalul actualei crize energetico-umanitare necesită intervenții prompte și bine gândite”, a precizat Biroul.