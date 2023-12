DOC Unicul reprezentant al partidului Renaștere în Consiliul raional Telenești, exclus din formațiune, după ce a votat PAS la conducerea raionului

Alexandru Isac, unicul reprezentant al partidului Renaștere, asociat oligarhului fugar Ilan Șor, în Consiliul raional Telenești, a fost exclus din rândurile formațiunii, după ce a susținut prin vot exponenții partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în funcțiile de președintele și vicepreședintele în Consiliul raional.

În urma celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale, pe 19 noiembrie, cu o diferență de trei voturi, Alexandru Isac a câștigat și fotoliul de primar al satului Chiştelniţa din raionul Telenești.

„Alexandru Isac a ignorat poziția conducerii partidului potrivit căreia este inadmisibil să susțină candidații PAS (…)Partidul Renaștere reafirmă că nu intenționează să intre în coaliții cu reprezentanții regimului antipopular din țară, instalat de Maia Sandu și acoliții săi”, se arată într-un comunicat al formațiunii.

Sursă doc: Telegram/ partidul Renaștere/ Возрождение

Iurie Tulgara, reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost ales președintele raionului Telenești. Acesta a ocupat anterior funcția de consilier raional în Consiliul Raional Telenești și cea de primar al comunei Sărătenii Vechi din același raion. Vicepreședinții aleși ai raionului sunt Alexei Vrăjitoru din partea Partidului Social Democrat European (PSDE) și Ion Tulbure de la PAS.

Datele Comisiei Electorale Centrale arată că la alegerile locale din 5 noiembrie, PAS a obținut cele mai multe voturi pentru Consiliul Raional – 37,85% și are cei mai mulți consilieri – 14. Al doilea partid ca reprezentare în Consiliu este Partidul Liberal Democrat (PLDM) care are 10 consilieri. Partidul Social Democrat European (PSDE) și Partidul Platforma DA au câteva trei mandate, iar Partidul Socialiștilor – 2 mandate. Partidul Renaștere are un mandat de consilier raional. În Consiliul raional Telenești activează 33 de consilieri.