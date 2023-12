Ultima oră A fost ales președintele raionului Telenești

Iurie Tulgara, reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost ales președintele raionului Telenești. Acesta a ocupat anterior funcția de consilier raional în Consiliul Raional Telenești și cea de primar al comunei Sărătenii Vechi din același raion. Vicepreședinții aleși ai raionului sunt Alexei Vrăjitoru din partea Partidului Social Democrat European (PSDE) și Ion Tulbure de la PAS.

În perioada anilor 2020-2022, când Iurie Tulgara ocupa funcția de consilier raional acesta a fost membrul comisiei consultative economie, buget și finanțe.

Iurie Tulgara, noul președinte al raionului Telenești/ Sursa foto: Ion Cernei

Iurie Tulgara este fondator al societății comericale „Ivis Plus”, care se ocupă cu fabricarea uleiurilor şi grăsimilor. În cea mai recentă declarație de avere și interese personale Tulgara declară venituri salariale anuale de circa 193 de mii de lei, majoritatea provenite de la compania pe care a fondat-o. Noul președinte al raionului Telenești are în proprietate un camion de marca Mercedes cu o valoare de 300 de mii de lei, un alt camion de aceeași marcă în valoare de 100 de mii de lei și un autoturism Renault dobândit în 2021 pentru suma de 360 de mii de lei.

În 2022 Iurie Tulgara a luat un credit în valoare de 12 mii de euro, iar în perioada anilor 2011-2016, Iurie și Inga Tulgara au contractat șase credite de la rude sau persoane fizice, cu o valoare totală de trei milioane de lei.

Datele Comisiei Electorale Centrale arată că la alegerile locale din 5 noiembrie, PAS a obținut cele mai multe voturi pentru Consiliul Raional – 37,85% și are cei mai mulți consilieri – 14. Al doilea partid ca reprezentare în Consiliu este Partidul Liberal Democrat (PLDM) care are 10 consilieri. Partidul Social Democrat European (PSDE) și Partidul Platforma DA au câteva trei mandate, iar Partidul Socialiștilor – 2 mandate. Partidul Renaștere are un mandat de consilier raional. În CR Telenești activează 33 de consilieri.