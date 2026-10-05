Cine a decis mutarea sediului Energocom în clădirea lui Arcadie Topalo? Fost membru al Consiliului: „Noi doar am luat act”

Decizia ca Energocom, companie deținută integral de stat, să-și schimbe sediul și să se mute într-un imobil pentru care achită o chirie anuală de aproximativ 6,37 milioane de lei, fără TVA, ar fi fost luată de Agenția Proprietății Publice (APP). Recent, ZdG a scris că imobilul aparține unei companii afiliate afaceristului penal Arcadie Topalo.

Deși, în răspunsurile oferite ZdG, atât Energocom, cât și APP au afirmat că decizia privind schimbarea sediului a fost luată de Consiliul Energocom, iar APP doar a aprobat-o ulterior, Alexandr Slusari, care era membru al Consiliului Societății la acel moment, susține că lucrurile ar fi stat, de fapt, invers. Potrivit lui, decizia ar fi aparținut APP, în timp ce Consiliul Energocom doar ar fi luat act de aceasta.

Potrivit lui Slusari, „chestiunea a fost examinată cu titlu de informare”. Cu toate acestea, el precizează că, „chiar dacă era pusă întrebarea ca noi să aprobăm, nu vedeam niciun impediment să votăm acest sediu”.

Pe 30 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Energocom a decis rezilierea contractului de chirie. Oficialul a susținut că, deși chiria are un impact redus asupra tarifului la gaze, „obligația de transparență” rămâne.

Relocarea Energocom în noul sediu a avut loc la 1 octombrie 2025, la câteva zile după alegerile parlamentare și în perioada formării noului Guvern. La acel moment, funcția de prim-ministru era deținută de Dorin Recean, iar APP era condusă de Roman Cojuhari.

În prezent, Energocom își desfășoară activitatea într-un spațiu de 2202,7 metri pătrați de pe strada Ion Creangă 6V. Imobilul este închiriat la un tarif de 12 euro pentru un metru pătrat, fără TVA. Astfel, chiria lunară este de aproximativ 530 de mii de lei, iar costul anual al locațiunii ajunge la circa 6,37 milioane de lei, fără TVA.

Într-un răspuns oferit ZdG, reprezentanții Energocom au precizat că nu a fost organizată o licitație pentru selectarea spațiului, iar sediul a fost ales în urma examinării ofertelor disponibile pe piața imobiliară și al platformei 999.md. În total, au fost analizate 8 spații.

Oferta pentru imobilul de pe strada Ion Creangă 6V prevedea un tarif de 12 euro/metru pătrat, 40 de locuri de parcare și efectuarea unor lucrări de amenajare din contul proprietarului.

Potrivit Energocom, decizia privind noul sediu a fost aprobată de Consiliul Societății la 17 septembrie 2025. O zi mai târziu, APP, în calitate de acționar unic al Energocom, a aprobat modificarea sediului.

Alexandr Slusari, care era atunci membru al Consiliului Energocom, prezintă însă o altă versiune. El a declarat pentru ZdG că „decizia aceasta era a APP”.

„Au fost examinate mai multe oferte. Era nevoie de un sediu cu condiții de lucru, ținând cont de situația că Energocom se pregătea pentru a prelua funcția de furnizor universal. Deci, trebuia să fie un spațiu mai mare, cu posibilitatea parcării, să poată veni oameni, vizitatori. Și, dintre toate ofertele care au fost discutate, aceasta a fost cea mai avantajoasă. 12 euro, dacă nu greșesc, pe metru pătrat”, a declarat el.

Slusari susține că oferta pentru imobilul de pe strada Ion Creangă era cea mai avantajoasă dintre cele evaluate și că, în aceste condiții, nu crede că membrii Consiliului ar fi luat o altă decizie dacă subiectul ar fi fost supus votului.

„A fost decizia APP, iar noi doar am luat act. Dar eu nu văd mare diferență, pentru că, dacă chiar ar fi fost pusă întrebarea aceasta la vot, eu cred că Consiliul avea să o aprobe. Era cea mai avantajoasă ofertă dintre cele care ne-au fost prezentate. Adică eu, personal, nu văd problema. Noi atunci am întrebat cum se reflectă asta asupra tarifelor. Nouă ni s-a prezentat calculul că este sub un bănuț ceea ce intră în tarif”, a menționat Slusari.

Totodată, acesta a susținut că „toate clădirile libere care aparțineau statului erau în condiții insalubre”, „adică era necesară reparația”.

„Atunci eu am spus: „Care e problema? Faceți reparație, totuși aveți resurse”. Și mi s-a spus că, juridic, pentru reparația capitală este responsabil proprietarul. Statul nu dispune de așa bani, iar chiriașul sau arendașul nu are dreptul să facă reparație capitală”, a declarat acesta.

Alexandr Slusari a mai spus că, înainte de alegerea imobilului de pe strada Ion Creangă, fusese luată în calcul și o altă clădire. Această variantă ar fi fost însă respinsă de APP din cauza unor suspiciuni legate de proprietar.

„Din considerentul că era dubios proprietarul, din câte eu am înțeles, APP a refuzat. Și, până la urmă, a fost găsit acest sediu, cu cea mai atractivă ofertă. Eu, până în ziua de astăzi, nu văd niciun argument de ce nu trebuia să fie ales acest sediu”, a explicat el.

Potrivit lui Slusari, era vorba despre clădirea de pe strada Mihai Viteazul 11. Conform informațiilor oferite de Energocom, aceasta are o suprafață de 1908 metri pătrați, iar oferta prevedea un tarif de 15 euro pentru un metru pătrat, fără TVA, precum și 40 de locuri de parcare privată. Clădirea ar aparține unui om de afaceri față de care autoritățile au avut rețineri, deși ZdG a aflat că actualul sediu se află într-un imobil deținut de o companie afiliată omului de afaceri Arcadie Topalo, cercetat și condamnat penal.

Mai mult, Slusari susține că, atunci când a fost examinată mutarea în sediul de pe strada Ion Creangă, membrii Consiliului au ridicat și problema beneficiarului efectiv al companiei de la care urma să fie închiriat imobilul. „Noi tot am pus această întrebare atunci. Cândva era o firmă, acum proprietarul este altul”, a susținut el.

APP contestă însă această versiune. „La 18 septembrie 2025, APP a aprobat modificarea sediului prin Hotărârea nr. 51/14, în calitate de acționar unic. Această succesiune documentată nu confirmă afirmația că APP ar fi ales sediul anterior examinării subiectului de către Consiliu”, a răspuns Ion Dodon, directorul interimar al APP.

În răspunsul oficial oferit ZdG, se menționează că APP nu a efectuat o verificare separată a beneficiarilor efectivi ai companiei de la care Energocom urma să închirieze sediul și nici a eventualelor afilieri ale acestora.

Între timp, după publicarea anchetei ZdG, Consiliul Energocom a decis inițierea procedurilor pentru încetarea contractului de locațiune. Dodon a precizat că „la 29 septembrie 2026, Consiliul Societății a luat act, în unanimitate, de necesitatea încetării contractului de locațiune și a împuternicit organul executiv să întreprindă acțiunile necesare, în condițiile legii și ale contractului”.

Directorul interimar al APP nu a precizat însă motivele care au stat la baza deciziei de încetare a contractului și nici condițiile în care aceasta urmează să aibă loc. Miercuri, 30 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, deși chiria are un impact redus asupra tarifului la gaze, „obligația de transparență” rămâne.

În același timp, Ion Dodon a subliniat că „a fost examinată și posibilitatea relocării într-un imobil proprietate publică, pentru optimizarea cheltuielilor administrative”.