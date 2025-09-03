Poliția de Frontieră anunță că o dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova. Ministerul Apărării nu confirmă incidentul

În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de către o dronă rusească de tip Shahed, în nordul R. Moldova. Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și a dispărut între Cupcini și Edineț, potrivit unui comunicat al instituției.

Ministerul Apărării (MA) nu a confirmat survolarea spațiului aerian al R. Moldova.

„În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor. Menționăm că, în această noapte, patrulele Poliției de Frontieră din proximitatea frontierei cu Ucraina au raportat sunete specifice zborului de dronă și explozii pe teritoriul ucrainean.

Poliția de Frontieră rămâne în contact cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor R. Moldova”, menționează reprezentanții Poliției de Frontieră.

Între timp, autoritățile militare ucrainene anunță că în noaptea de marți spre miercuri, 2-3 septembrie, forțele lui Putin au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, utilizând drone și rachete. În total, în timpul atacului, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 526 de mijloace de atac aerian:

502 drone de atac de tip Shahed și alte tipuri de drone din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimeea;

16 rachete de croazieră Kalibr din zona Mării Negre;

8 rachete de croazieră X-101 din spațiul aerian al regiunii Saratov și al regiunii Krasnodar.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei doborât 451 de ținte rusești.

De la începutul războiului din Ucraina, mai multe rachete și drone rusești au încălcat spațiul aerian moldovenesc și au căzut pe teritoriul R. Moldova, fără să producă victime umane. Incidentul cu racheta rusească ce a căzut la Naslavcea a fost primul. Ulterior, au mai fost găsite rămășițe ale unor rachete lângă orașul Briceni și în satul Larga, raionul Briceni, în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, precum și în trei localități din regiunea transnistreană.

Câte incidente au fost înregistrate de la începutul războiului din Ucraina

Conform unui răspuns oferit ZdG de către Ministerul Apărării, în perioada 2022-2025, R. Moldova a înregistrat mai multe incidente în care spațiul său aerian a fost survolat de rachete și drone rusești, care au pătruns sau căzut pe teritoriul țării. Aceste incidente au inclus explozii în regiunea transnistreană, descoperirea de fragmente de rachete și drone în apropierea frontierei cu Ucraina, precum și drone cu încărcături explozive. Este vorba despre 29 de cazuri de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova; și 14 cazuri de depistare a fragmentelor de drone, rachete, drone momeală.

Potrivit datelor Centrului operații aeriene al Armatei Naționale:

Anul 2022:

– 3 cazuri de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova;

– o rachetă doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean care a căzut pe teritoriul Republicii Moldovei.

Anul 2023:

– un caz de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova;

– 3 cazuri de depistare a fragmentelor de rachete/drone.

Anul 2024:

– 3 cazuri de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova;

– 7 cazuri de depistare a unor fragmente de drone/rachete/drone de tip momeală.