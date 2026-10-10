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Poliția anunță percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o rețea formată din cinci call-centre

Sursa: IGP

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii IP Bǎlți și procurorii Procuraturii municipale Bălți, cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat, aseară, percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale ce vizează o rețea formată din cinci call-centre.

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„În urma acțiunilor, mai multe persoane au fost reținute”, informează IGP.

Poliția anunță că va reveni cu informații după finalizarea acțiunilor procesual-penale.

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