Peste 3 000 000 de alegători, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor

Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 septembrie 2025 este de 3 299 396, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) într-un comunicat.

Din numărul total de alegători înscriși în registru, 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

„Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia R. Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării – 258 624 de persoane – și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova – 277 094 de persoane”, se explică în comunicatul CEC.

Astfel, 664 442 sunt din capitală, 129 246 – din UTA Găgăuzia, 99 134 – din municipiul Bălți, 96 424 – din raionul Orhei.

Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor vota pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului, legislatura a XII-a.