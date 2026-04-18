Peste 1000 de pastile psihotrope, ascunse într-o jucărie, depistate de funcționarii vamali de la Aeroport

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău din cadrul Serviciului tranzacții economice, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a medicamentelor cu efect psihotrop, peste frontiera vamală.

Cazul a fost documentat pe 17 aprilie, după ce controlului de specialitate a fost supus un colet poștal expediat de către o persoană fizică din Ucraina către o altă persoană fizică în Israel.

În urma verificărilor, pe lângă bunurile aflate în colet, în interiorul unei jucării de pluș au fost depistate 1060 de comprimate, cu substanța activă care face parte din categoria medicamentelor psihotrope, a căror circulație este strict reglementată. Comprimatele au fost ridicate și transmise experizării, iar cazul este investigat în continuare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

