Percheziții CNA într-un dosar de trafic de influență: Angajări la „Moldsilva”, contra unor sume de până la 8000 de euro

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore în cadrul unei cauze penale de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, doi bănuiți ar fi pretins și primit de la mai multe persoane mijloace bănești în sumă de la 5000 până la 8000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Agenției „Moldsilva” în vederea facilitării angajării în funcția de pădurar, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).

Astăzi, 16 aprilie, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală. În cadrul acțiunilor procesuale efectuate, ofițerii CNA au documentat fapte de pretindere și primire a mijloacelor financiare de către persoanele investigate.