„Nu mai pot fi întreprinse alte măsuri individuale”. Răspunsul Guvernului după ce Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a solicitat examinarea posibilității redeschiderii dosarului privind decesul unei victime a violenței domestice

Guvernul R. Moldova afirmă că nu este posibilă redeschiderea dosarului privind decesul T. Vieru, victimă a violenței în familie. Asta deși în 2024 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat omisiunea autorităților de a o proteja în mod eficient femeia de violența domestică din partea fostului său soț, iar Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei au solicitat autorităților de la Chișinău, în iunie 2026, să „examineze în mod real” posibilitatea redeschiderii investigației privind circumstanțele decesului în cauza Vieru.

Potrivit răspunsului Agentului Guvernamental către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, autoritățile R. Moldova au efectuat „o evaluare reală a posibilității de redeschidere a anchetei” privind decesul femeii, însă această evaluare nu a scos la iveală „niciun element relevant care să poată susține o ipoteză alternativă plauzibilă celei potrivit căreia decesul a survenit în urma unei căderi accidentale”.

Totodată, Guvernul recunoaște că Curtea a identificat deficiențe în ancheta privind circumstanțele decesului lui T. Vieru. Cu toate acestea, din cauza că au trecut aproximativ zece ani de la evenimentele în cauză, Executivul susține că orice măsuri suplimentare de investigare „au puține șanse să conducă la progrese semnificative”.

„Atât T., cât și fiul acesteia au decedat între timp, iar audierea martorilor nu mai este posibilă din cauza timpului care a trecut. În plus, probele colectate la momentul respectiv sugerează că, cel mai probabil, T. a căzut de la etajul al cincilea în timp ce se afla în stare de ebrietate. În baza celor menționate mai sus, Guvernul consideră că, în acest caz, nu mai pot fi întreprinse alte măsuri individuale. Prin urmare, acesta concluzionează că R. Moldova și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 46 §1 din Convenție și invită Comitetul de Miniștri să încheie supravegherea executării hotărârii”, se arată în răspunsul autorităților de la Chișinău.

Cazul Vieru

Cazul Vieru se referă la decesul T. Vieru, victimă a violenței în familie. Potrivit anchetei, pe parcursul unei perioade de doi ani, au fost documentate cel puțin șapte cazuri în care fostul soț a bătut-o pe femeie. În acest timp, au fost solicitate șapte ordonanțe de protecție și au fost emise șase ordonanțe împotriva bărbatului, la Poliție fiind raportate incidente repetate de urmărire, hărțuire și leziuni, în pofida ordonanțelor de protecție emise.

Ulterior, în 2016, la vârsta de 36 de ani, victima a decedat după ce a căzut în gol de la etaj. Agresorul a scăpat de pedeapsă.

În 2018, fratele femeii s-a adresat la CtEDO. În 2024, Curtea a constatat omisiunea autorităților de a o proteja în mod eficient femeia de violența domestică din partea fostului său soț, care a culminat cu decesul ei, și de a efectua o anchetă efectivă cu privire la circumstanțele violenței care a condus la decesul ei. Astfel, CtEDO a hotărât că R. Moldova trebuie să-i achite fratelui femeii 20 000 de euro pentru prejudiciul moral.

În ceea ce privește investigația referitoare la decesul surorii reclamantului, autoritățile au susținut că termenul de prescripție împiedică redeschiderea procedurilor penale privind infracțiunea de determinare la sinucidere și că reîncadrarea juridică a faptei ca violență dpiedică redeschiderea procedurilor penale privind infracțiunea de determinare la sinucidere și că reîncadrarea juridică a faptei ca violență domestică soldată cu sinucidere nu este posibilă din cauza unei lacune legislative existente la momentul respectiv. Potrivit legislației în vigoare la acea dată, sora reclamantului și fostul său soț nu mai erau considerați „membri de familie” după divorț.

La 24 aprilie 2026, Comitetul de Miniștri a primit o comunicare comună din partea reprezentantului fratelui victimei și a ONG-ului Platforma Femeilor Rome „ROMNI”, prin care se solicita redeschiderea investigației penale, inclusiv recalificarea juridică a faptei și evaluarea evenimentelor ca reprezentând o conduită infracțională cu caracter continuu.

De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău afirmă că redeschiderea investigației în cauza Vieru nu este posibilă din cauza intervenirii termenelor de prescripție și a cadrului juridic aplicabil. Totodată, responsabilii de la Chișinău au susținut că actualul cadru normativ „permite un răspuns proporțional și nu conduce la impunitate, subliniind totodată că mecanismele existente sunt capabile să abordeze incidentele repetate, precum și să ofere sprijin victimelor și programe destinate agresorilor”.

Totuși, CtEDO a identificat o serie de deficiențe în investigația inițială, inclusiv calificarea necorespunzătoare a faptei în temeiul prevederii referitoare la determinarea la sinucidere.

„Nu este clar dacă aceste constatări au fost luate în considerare în mod corespunzător în decizia de a nu redeschide investigația. Din explicațiile furnizate de autorități nu reiese că au fost explorate toate căile posibile pentru a se conforma obligațiilor procedurale care decurg din articolul 2 și că a fost adoptată o abordare cuprinzătoare a cazului în ansamblul său, astfel cum este necesar în contextul violenței domestice”, se arată în notele Comitetului.

Prin urmare, Comitetul a subliniat că „se așteaptă ca autoritățile să examineze în mod real posibilitatea redeschiderii investigației, inclusiv posibilitatea reîncadrării juridice a faptei, și să depună toate eforturile rezonabile pentru a elucida circumstanțele decesului victimei, ținând seama de deficiențele identificate de Curtea Europeană.

Mai multe despre constatările și recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, notate într-o comunicare din iunie 2026, găsiți AICI.