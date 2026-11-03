Noi tarife la pompă: cât vor costa benzina și motorina pe 3 noiembire?

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru marți, 3 noiembrie.

Astfel, pentru ziua de marți, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

– 31,40 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( – 11 de bani);

– 36,28 lei/litru – pentru motorina standard (+ 12 bani).