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Noi tarife la pompă: cât vor costa benzina și motorina pe 3 noiembire?
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru marți, 3 noiembrie.
Astfel, pentru ziua de marți, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:
– 31,40 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( – 11 de bani);
– 36,28 lei/litru – pentru motorina standard (+ 12 bani).