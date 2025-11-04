Maia Sandu, la Bruxelles: „Vom fi folosiți împotriva UE dacă nu există o perspectivă reală de integrare”

Președinta Maia Sandu, a avertizat, la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin infiltrarea unor persoane loiale în instituțiile-cheie ale statului, scrie Euronews. Șefa statului se află în vizită de lucru la Bruxelles, unde este prezentat Raportul de Extindere, document care reflectă progresele din ultimul an ale R. Moldova în parcursul său european.

Președinta R. Moldova a subliniat că rezistența Ucrainei este principalul motiv pentru care Moscova nu poate acționa direct, însă riscul rămâne ridicat din punct de vedere politic și strategic.

Maia Sandu: „Vom fi folosiți împotriva UE dacă nu există o perspectivă reală de integrare”

Aderarea R. Moldova la UE „este și în interesul UE”, a declarat Maia Sandu pentru Euronews, „pentru că nu puteți permite ca unele țări să fie folosite de regimuri autoritare împotriva UE”.

„Asta se va întâmpla dacă nu va exista o perspectivă reală asupra integrării în UE”, a spus președinta când a fost întrebată ce așteaptă după publicarea pachetului de extindere.

„Avem nevoie de soluții în următoarele luni”, a spus ea. Comisia se așteaptă ca R. Moldova să îndeplinească condițiile pentru a deschide cele trei clustere rămase până la sfârșitul acestui an, ceea ce ar deschide calea pentru ca țara să fie pe drumul cel bun cu foaia sa de parcurs.

Prezentarea Pachetului de Extindere al UE: „R. Moldova a făcut cel mai mare progres pe calea integrării”

„În 2030 văd Republica Moldova parte a UE”, a spus Maia Sandu ca o remarcă de încheiere a interviului său.

În Pachetul de Extindere recent lansat, Comisia Europeană consideră că Moldova poate încheia negocierile de aderare în 2028, cu condiția să fie capabilă să accelereze ritmul actual al reformelor.

Comisia Europeană, raport pozitiv cu referire la progresele înregistrate de R. Moldova: „Aderarea a noi state la UE este din ce în ce mai aproape”

Interferența Rusiei a fost brutală și evidentă, spune Maia Sandu

Interferența Rusiei în Moldova a fost „atât de brutală încât majoritatea cetățenilor au văzut-o”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu, pentru Euronews. Comisia Europeană a recunoscut încercările persistente ale Moscovei de a devia Moldova de la traiectoria sa către Uniunea Europeană în cel mai recent raport al său privind extinderea UE.

„Este ușor să vezi în Moldova interferența Rusiei, deoarece a fost brutală și majoritatea cetățenilor au văzut-o”, a spus Sandu în timpul summitului Euronews.

Acțiunile Rusiei includ dezinformare, manipulare și mesaje de amenințare la adresa oamenilor, a spus președinta.

„Dacă votați pentru UE, atunci ceea ce se întâmplă până acum cu Ucraina vi se va întâmpla și vouă”, a menționat Maia Sandu ca exemplu de propagandă rusă.

Ea a mai spus că Rusia încearcă să discrediteze autoritățile statului, să organizeze tulburări și să cumpere voturi. UE este, de asemenea, supusă interferenței Rusiei, a menționat Sandu, dar în comparație cu Moldova, aceasta este mai puțin evidentă pentru cetățenii europeni, a subliniat ea.