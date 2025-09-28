Maia Sandu, adresare pentru diaspora în ziua alegerilor: „Să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul, să păziți Moldova”

Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat diasporei chiar în ziua alegerilor. Aceasta a îndemnat cetățenii moldoveni să iasă la vot.

Mesajul președintei Maia Sandu:

„Locuiești in afara țării? Ți-ai făcut o viață în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, Germania sau altă țară îndepărtată? Sau poate ai mers să câștigi un ban dar vrei să te întorci acasă. Și eu vreau să te întorci acasă, sau cel puți să vii cât mai des. Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Noi suntem un tot întreg. Trăim același dor, mâncăm din aceiași plăcintă, dansăm aceiași horă. Și pe toți ne unește un lucru – Moldova.

(…) Știu că ați auzit mai multe sperietori dea lungul vremii, dar acum este diferit, acum situația regională și globală este diferită. Rusia nu ne este prieten, ea a atacat țara vecină fără nici un motiv, ne-a închis gazul, ne amenință, vrea să ne cumpere voturile și țara.

(…) Dragă diasporă, prin vot cinstit ați ales cursul european, prin vot cinstit mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul, să păziți Moldova. Acum mergeți la vot”, a spus președinta în adresarea către cetățenii din diaspora.

