Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Până astăzi, 7 august 2025, peste 1300 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA (circa 700 de persoane) și Canada (370 de persoane).

„Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie prin care alegătorul își exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale/de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență”, potrivit CEC.

Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md. Alegătorul care dorește să se înregistreze pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online, în care să menționeze:

adresa poștală completă la care solicită să fie trimis prin poștă plicul cu materiale pentru votare;

datele de contact – adresa de e-mail și numărul de telefon;

fotografia cu fața sa efectuată simultan cu actul de identitate care confirmă dreptul de vot: pașaportul cetățeanului R. Moldova (inclusiv cu termen de valabilitate expirat), buletinul sau cartea de identitate a cetățeanului R. Moldova.

Perioada de înregistrare se va încheia la data de 14 august 2025, ora locală a țării gazdă.