Mai multe mașini și camioane au derapat de pe carosabil din cauza condițiilor meteo. IGP îndeamnă șoferii să manifeste prudență la volan
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport, anunță luni, 5 ianaurie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Pentru siguranța tuturor, IGP recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să evite manevrele neasigurate.
„Echipărea autovehiculelor cu anvelope corespunzătoare sezonului, verificărea stării tehnice a mașinii și informărea prealabilă despre starea drumurilor înainte de a conduce este obligatorie”, a mai adăugat IGP.
Totodată, zilele următoare aduc polei, gheață și ceață. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertizări meteo care vizează zilele de 5, 6 și 7 ianuarie.