LIVE TEXT Zelenski, despre situația de urgență din sistemul energetic: „Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”. Război în Ucraina, ziua 1438

UPDATE 12:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris un mesaj pe Facebook despre starea energetică a Ucrainei, care a afectat și R. Moldova.

„Prim-ministrul Iulia Svrîdenko și ministrul Energiei, Denîs Șmihal, au raportat despre situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei, cauzată de probleme tehnice la liniile de interconectare dintre rețeaua noastră și cea a Republicii Moldova. Toate măsurile de răspuns necesare la nivelul sistemului energetic al Ucrainei sunt în vigoare, iar lucrările de restabilire sunt în desfășurare. Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”, a scris acesta pe Facebook.

Condițiile meteorologice nefavorabile din noapte au provocat întreruperi ale liniilor electrice și deteriorarea rețelelor electrice din regiunea Odesa, lăsând părți din mai multe districte fără curent electric.

Acest lucru este potrivit companiei regionale de furnizare a energiei electrice DTEK Odeski Elektromerezhi, relatează Ukrinform. Compania a declarat că, în noaptea de 31 ianuarie, vremea severă din cea mai mare parte a regiunii Odesa a dus la ruperea cablurilor și deteriorarea componentelor rețelei electrice din cauza acumulării de gheață.

În dimineața zilei de 31 ianuarie, clienții rămâneau fără electricitate în districtele Podilsk, Berezivka, Rozdilna, Bilhorod-Dnistrovskyi și Odesa. În Odesa, alimentarea cu energie electrică este menținută pentru instalațiile de infrastructură critică.

UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram.

Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a atacat cu 85 de drone de atac Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone din direcțiile Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), iar aproximativ 55 dintre acestea erau de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviație, forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, sâmbătă, 31 ianuarie, forțele de apărare aeriană au doborât/suprimat 64 de drone în nordul, sudul și estul țării.