LIVE TEXT Un atac cu drone asupra Zaporijjea a provocat mai multe incendii. Război în Ucraina, ziua 1312

UPDATE 09:10 Pe 26 septembrie, în jurul orei 23:00, rușii au lansat un atac cu vehicule aeriene fără pilot asupra orașului Zaporijjea.

„În urma atacurilor, a izbucnit un incendiu într-un magazin cu o suprafață de 50 de metri pătrați. Salvatorii au stins rapid incendiul. Două mașini și clădirile din vecinătate au fost, de asemenea, avariate”, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucainei.

Nu au existat victime sau răniți.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1311 – Ziarul de Gardă