LIVE TEXT Trupele ruse au atacat centrala termică din suburbia orașului Harkiv: există un mort și răniți. Război în Ucraina, ziua 1399

UPDATE 16:35 Trupele ruse au lansat o serie de atacuri precise asupra centralei termice din suburbia orașului Harkiv. Șeful Administrației Regionale, Oleg Sinehubov, a anunțat că o persoană a murit și altele 13 au fost rănite.

Ca urmare a atacului, a scăzit tensiunea electrică în Harkiv, ceea ce a afectat direct aprovizionarea cu energie termică și funcționarea transportului urban.

„În prezent, toate serviciile de specialitate efectuează inspecții și determină amploarea reală a distrugerilor. Acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, suntem nevoiți să trecem la regimul „insule energetice” pentru a reduce consecințele pentru locuitorii din Harkiv”, a scris primarul orașului Igor Terehov.

UPDATE 10:15 În noaptea de 24 decembrie, forțele ruse au atacat cu 116 drone de atac, lansate din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Gvardiiske, au transmis Forțele Aeriene de Apărare.

„Un număr semnificativ de drone de atac a fost direcționat către un obiectiv de infrastructură critică din regiunea Cernihiv”, au precizat Forțele.

De asemenea, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 60 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte UAV-uri în nordul, sudul și estul țării.

Totodată, au fost înregistrate lovituri ale 48 de drone de atac în 19 locații.

UPDATE 8:15 În seara zilei de marți, aproape de miezul nopții, armata rusă a lansat mai multe lovituri asupra infrastructurii orașului Cernihiv. În urma impacturilor a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de către salvatori, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Într-un alt sector al orașului, o dronă a lovit etajul tehnic al unui bloc de locuințe. Nu sunt victime sau persoane rănite, însă două persoane au avut nevoie de ajutor psihologic.

La locul incidentului a fost deschis un Punct de Reziliență.

Până la ora 23:30, specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) au acordat deja asistență psihologică pentru 25 de persoane.