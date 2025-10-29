LIVE TEXT Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk în urma unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1344

UPDATE 15:30 Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk din regiunea Donețk din cauza unui atac cu drone rusești, anunță Consiliul Local Kramatorsk pe Telegram.

„Conform informațiilor actualizate, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, toți civili și pensionari. Toți trei au răni provocate de explozia unei mine, doi dintre ei sunt răniți ușor, iar un bărbat este în stare moderată și a fost dus la spital”, se arată în raport.

Pe 29 octombrie, o dronă rusească a lovit curtea unei case private din comunitatea Kramatorsk .

UPDATE 14:00 Un atac de artilerie rusesc asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, inclusiv patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Procuratura Regională Herson.

Atacul rusesc a lovit spitalul în jurul orei locale 9:20, când pacienții, părinții lor și personalul medical se aflau înăuntru.

Printre răniți se numără trei membri ai personalului medical și o fetiță de 9 ani care a suferit răni provocate de explozie și răni provocate de șrapnel la nivelul piciorului, potrivit autorităților locale.

Majoritatea celorlalte victime au suferit răni de diferite grade legate de explozie. Toate primesc îngrijiri medicale, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacul a provocat pagube semnificative clădirii spitalului, iar facilitățile din apropiere au fost, de asemenea, afectate de explozie.

Autoritățile au declarat că numărul victimelor este încă în curs de verificare.

Deși Rusia neagă că ar fi vizat infrastructura civilă a Ucrainei, forțele sale au atacat în mod repetat spitale, școli, locuințe și vehicule care transportau corespondență sau ajutoare umanitare folosind bombe planătoare, artilerie, rachete și drone.

Rusia a lansat un atac cu drone pe 22 octombrie asupra orașului Harkov, unul dintre cele mai dens populate din estul Ucrainei, avariand o grădiniță, ucigând o persoană și rănind alte zece. Atacul a inclus probabil drone cu reacție de tip Geran-2 Shahed.

Regiunea Herson, situată în sudul Ucrainei, de-a lungul Mării Negre și al râului Dnipro, a fost un câmp de luptă cheie de la invazia Rusiei din 2022. Centrul său regional, Herson, a fost ocupat de forțele rusești în martie 2022 și recucerit parțial de Ucraina mai târziu în acel an.

Regiunea rămâne în prima linie, cu bombardamente frecvente și atacuri cu drone care amenință civilii și infrastructura critică.

UPDATE 11:15 Dronele de la Centrul de Operațiuni Speciale „A” al Serviciului de Securitate al Ucrainei au atacat două depozite de petrol din satele Hvardiiske și Komsomolske, din Crimeea ocupată de Rusia, în noaptea de 29 octombrie, a declarat o sursă pentru The Kyiv Independent.

Atacul a distrus și un sistem antiaerian autopropulsat Pantsir-S2, evaluat la aproximativ 20 de milioane de dolari, împreună cu două stații radar, a declarat sursa.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 105 drone în timpul nopții, inclusiv opt deasupra Crimeei.

În jurul orei 6:30 dimineața, ora locală, locuitorii au raportat explozii puternice în Hvardiiske, unde un depozit de petrol – lovit anterior pe 17 și 22 octombrie – a fost atacat din nou. Ulterior, un incendiu mare și un fum negru gros au fost observate ridicându-se de la fața locului, a relatat canalul The Crimean Wind Telegram.

Instalația aparține ATAN, cea mai mare rețea de stații de alimentare cu combustibil din Crimeea, care operează peste 100 de complexe de realimentare.

În jurul orei 7:50 dimineața, șeful autorităților ruse de ocupație din Crimeea, Serghei Aksyonov, a declarat că un atac cu dronă ucraineană în Simferopol a aprins un container cu combustibil și lubrifianți. Aksyonov a susținut că nu au existat victime și că serviciile de urgență intervin la fața locului.

Sursa din cadrul SBU a clarificat că atacul a vizat un depozit de petrol din satul Komsomolsk din districtul Simferopol.

Locuitorii locali au mai spus că camioane militare cu combustibil acoperite cu plase de camuflaj au fost văzute intrând și ieșind din unitate în seara precedentă.

Se pare că depozitul vizat furnizează combustibil unităților militare rusești staționate în Crimeea ocupată.

Ucraina a vizat în mod constant instalațiile petroliere din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, în efortul de a perturba logistica militară și liniile de aprovizionare ale Moscovei.

De asemenea, se pare că armata ucraineană a atacat uzina chimică Stavrolen din regiunea Stavropol și rafinăria NS-Oil din comunitatea Novospasskoye din regiunea Ulyanovsk în noaptea de 29 octombrie.

Se pare că atacurile continue ale Ucrainei asupra instalațiilor rusești de producție și rafinare a petrolului au dus la penurii de benzină în anumite părți ale Rusiei.

Exporturile de produse petroliere rusești au scăzut cu 17,1% în septembrie față de august, totalizând 7,58 milioane de tone, din cauza atacurilor continue ale dronelor ucrainene.

UPDATE 10:35 În regiunea Odesa, în urma atacului rusesc din noaptea trecută, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, iar obiective ale infrastructurii de transport au fost avariate, anunță autoritățile.

Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită.

Totuși, toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit 21 de salvatori, 6 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și trenul de pompieri al „Căilor Ferate Ucrainene”.

UPDATE 10:00 În dimineața zilei de 29 octombrie, sub dărâmăturile provocate de explozia într-un bloc de locuințe din Hmelnițki au fost găsite corpurile neînsuflețite a două persoane, o femeie născută și un bărbat, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor, au fost distruse 9 apartamente și avariate alte 15. Cinci persoane au fost rănite, printre care un copil.

„La fața locului intervin salvatorii, medicii, psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS), serviciile comunale și voluntarii. Pentru persoanele afectate au fost instalate corturi ale Crucii Roșii Ucrainene, un Punct de Neclintire și un Punct de Asistență Psihologică, unde se oferă sprijin necesar. La lucrările de degajare a dărâmăturilor participă unități de salvatori alpini și detașamentul special DELTA.”

Lucrările continuă fără întrerupere. Cauzele exploziei urmează să fie stabilite.

UPDATE 9:20 În noaptea de 29 octombrie, forțele ruse au lansat 126 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri, din direcțiile: Kursk, Primorsko-Ahtarsk, Donețk, Chauda și Hvardiiske, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 93 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri în regiunile de nord și est ale țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 32 de drone de atac în 10 locații.

UPDATE 8:55 În Harkiv, noaptea trecută salvatorii au lichidat incendiile provocate de loviturile dronelor ruse, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În seara de 28 și în noaptea de 29 octombrie, armata rusă a atacat cu drone orașele Izium și Cuguiev. În urma loviturilor s-au produs patru focare de incendiu la obiective civile.

În Cuguiev, în urma unei lovituri pe teritoriul unei întreprinderi civile, a luat foc o clădire de producție pe o suprafață de 1000 m². Nu sunt victime sau persoane rănite.

În Izium a fost bombardată o instituție de învățământ, o clădire de birouri cu cinci etaje aflată în construcție și o clădire distrusă a unui centru comercial, unde au izbucnit incendii. O femeie a fost rănită.