LIVE TEXT Salvatorii au stins mai multe incendii cauzate de bombardamentele rusești în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1278

UPDATE 12:00 În ultima zi, în regiunea Donețk, salvatorii au stins 5 incendii, dintre care trei au fost cauzate de bombardamentele rusești, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În Kosteantînivka, o clădire administrativă a luat foc din cauza focului rusesc, în Bilozerske, o clădire rezidențială privată a luat foc, iar în Dobropillea, un garaj a ars după bombardamentele sectorului privat. Toate incendiile au fost stinse rapid de serviciile de urgență”, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean.

UPDATE 09:05 Armata rusă a atacat regiunea Dnipropetrovsk. O femeie a murit într-unul dintre districte; infrastructura este avariată. Potrivit Ukrinform, Serhii Lysak, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a scris despre incident în Telegram.

„Dimineața, armata rusă a atacat districtul Synelnykove cu drone. O femeie în vârstă de 47 de ani a murit în comunitatea Dubovyky”, a scris Lysak.

Teritoriul întreprinderii agricole a fost avariat. Case de apartamente și case private, precum și o bucătărie de vară, au fost, de asemenea, în flăcări.

În plus, Rusia a atacat comunitatea Mezhova cu drone. O casă privată și o clădire agricolă au fost bombardate acolo. Trupele rusești au lovit comunitatea Malomykhailivka cu rachete KAB. Casele private sunt demolate acolo. Armata rusă a atacat districtul Nikopol cu ​​drone FPV și artilerie. Rușii au lovit comunitățile Nikopol, Marganets și Chervonohryhorivka. O clădire cu cinci etaje a fost distrusă.

LIVE TEXT/ Explozie în Luhansk: trei militari ruși uciși și tehnică militară distrusă. Război în Ucraina, ziua 1277 – Ziarul de Gardă