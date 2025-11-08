LIVE TEXT Rusia a lovit un bloc de locuit din Dnipro. În urma atacului, două persoane au fost ucise, iar alte 12 sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1354

UPDATE 10:58 Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului Dnipro în noaptea de 8 noiembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 12, inclusiv doi copii, scrie Kyiv Independent.

Mai multe apartamente dintr-un bloc de locuit au fost distruse în urma atacului. De asemenea, un incendiu a izbucnit la locul atacului.

Guvernatorul regiunii Dnipro, Vladyslav Haivanenko, a raportat că printre victimele rănite se numără și doi minori, de 2 și 13 ani. Șapte persoane au fost spitalizate în urma atacului, inclusiv fetița de 13 ani.

Conform sursei citate, operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar numărul victimelor ar putea crește.

9:20 Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, scrie Kyiv Post.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, informaţiile deţinute de Kiev arată că cel puţin 1436 de cetăţeni africani luptă pentru Rusia în Ucraina, deşi cifra reală este probabil mai mare. El a declarat că Kremlinul foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini. „Semnarea unui contract (cu Rusia) echivalează cu semnarea unei condammnări la moarte”, a scris Sybiha pe X.

Majoritatea recruţilor străini, a spus el, sunt trimişi direct în atacurile terestre directe, unde sunt trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună. Sîbiha a îndemnat guvernele africane să îşi avertizeze public cetăţenii faţă de alăturarea la armata Rusiei, calificând acest lucru drept ilegal, imoral şi o încălcare a dreptului internaţional.

El s-a adresat şi celor care se află deja pe linia frontului: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat anterior că recrutorii legaţi de Kremlin continuă să atragă kenyeni către Rusia cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare.

