LIVE TEXT Numărul răniților în urma atacului asupra Sumî a crescut. Alte localități, atacate și ele de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1518

UPDATE 11:44 Numărul persoanelor rănite în timpul atacului masiv cu drone asupra centrului regional al Sumî a crescut la 15 persoane, printre care trei copii, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei.

„Au fost avariate obiective de infrastructură civilă, clădiri ale instituțiilor de învățământ, unități medicale, blocuri de locuințe, spații ne-rezidențiale și autoturisme private”, au precizat oamenii legii.

În Sumă a fost înființat un centru de comandă pentru lichidarea consecințelor atacului. La fața locului lucrează serviciile necesare, inclusiv forțele de ordine, echipele de salvare și reprezentanții autorităților locale.

În plus, în urma atacurilor Rusiei, în comunitatea Putivl au fost rănite 4 femei, câte o persoană în comunitățile rurale Nedrîgailiv, Velîkopîsariv și Mîkolaiv.

UPDATE 11:34 Marți dimineață, drone rusești au atacat cartierul Central din Herson. Un bărbat a murit în urma atacului, a informat șeful administrației militare regionale, Alexander Prokudin. Bărbatul avea 54 de ani și a suferit răni mortale.

UPDATE 08:30 Trupele ruse au atacat orașul Sumî în noaptea de 20 spre 21 aprilie. Mai multe lovituri au fost înregistrate simultan într-o zonă rezidențială, a comunicat Poliția Națională a Ucrainei. A fost lovit acoperișul uneia dintre unitățile medicale.

Până în această dimineață se știe despre cel puțin șase răniți, printre care un adolescent. Datele privind ceilalți răniți sunt în curs de clarificare.

La fața locului lucrează echipele de anchetă, precum și geniști, care inspectează și documentează consecințele distrugerilor.