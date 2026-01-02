LIVE TEXT Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1408

UPDATE 10:59 Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

„Operațiunea indicată poate fi complexă. Kremlinul a lansat noi acțiuni de informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare suplimentară. Trecerea de la un aflux manipulativ la o provocare deliberată a serviciilor speciale rusești cu victime umane semnificative are mari șanse. Scopul provocării ar putea fi o dispută cultică sau un alt obiect cu o valoare simbolică ridicată atât în ​​Rusia, cât și în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei”, scriu serviciile ucrainene de informații.

Pentru a falsifica dovezile integrității Ucrainei, se planifică utilizarea tehnologiei dronelor de atac, care vor fi livrate la locul provocării de pe linia de luptă, precizează sursa citată.

„Exploatarea fricii și efectuarea de acte teroriste cu victime umane sub pavilionul altcuiva corespunde, în general, stilului de lucru al serviciilor speciale rusești”, se arată în comunicatul Serviciului de informații externe al Ucrainei.

8:16 Orașul Zaporijia a fost atacat masiv de drone rusești. S-au auzit explozii și s-au raportat incendii, informează șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov.

„Rușii atacă centrul regional. Sunt incendii”, se arată în mesaj.

Alerta de raid aerian continuă, avertizează Administrația Militară Regională. Locuitorii din Zaporijia și din regiune sunt rugați să rămână în locuri sigure.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unor drone de atac care se îndreaptă spre Zaporijia dinspre sud.

Conform Ukrinform, în prima zi a Anului Nou, armata rusă a atacat regiunea Zaporijia, în consecință, aproape 4000 de oameni au rămas fără electricitate.