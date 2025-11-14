LIVE TEXT Kiev: o persoană a murit și cel puțin 24 au fost rănite în urma atacului Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1360

UPDATE 08:48 În noaptea de 14 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac combinat masiv asupra Kievului și regiunii Kiev. O persoană a murit și cel puțin 24 au fost rănite, potrivit Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În districtul Podilskîi, focul a izbucnit într-un bloc de locuințe de la etajul 15. Au fost salvate 13 persoane.

În districtul Dniprovskîi, au fost stinse incendiile din două apartamente de la primul etaj al unui bloc de cinci etaje. Au fost salvate 17 persoane. La o altă adresă, a fost stins un alt incendiu. De asemenea, au ars clădirile din lemn ale unei baze sportive.

În districtul Darnițkîi al orașului, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei școli.

În districtul Desnianskî, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe la etajul 7. Incendiul a fost localizat. În timpul operațiunilor de stingere, 9 persoane au fost salvate, iar alte 50 au fost evacuate.

La o altă adresă, a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe la etajele 5-8. O persoană a murit. Au fost salvate 14 persoane, dintre care un copil, iar o persoană a fost scoasă de sub dărâmături.

În districtul Solomian, a izbucnit un incendiu pe acoperișul și la etajul 5 al unui bloc de locuințe. În timpul operațiunilor de stingere, au fost salvate 20 de persoane.

În districtul Svîatoșinskî a fost înregistrată o lovitură într-o clădire rezidențială la nivelul etajului șapte. De asemenea, a fost stins un incendiu într-o clădire rezidențială de 22 de etaje, la nivelul etajului 19.

În districtul Holosiivskyîi, au căzut fragmente de dronă pe teritoriul unui spital. La o altă adresă, a fost stins un incendiu într-o clădire.

În districtul Șevcenkovskîi a fost stins un incendiu pe un teren deschis.

În districtul Obolonskîi a fost lovită o clădire rezidențială de 9 etaje, ceea ce a provocat un incendiu în apartamentele de la etajele 7-9. O persoană a fost salvată, incendiul a fost stins.