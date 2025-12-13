LIVE TEXT Întreruperi de apă și căldură raportate în Odesa după atacul rusesc. Spitalele au fost trecute la funcționare autonomă. Război în Ucraina, ziua 1388

UPDATE 13:45 În urma atacului rusesc la scară largă asupra regiunii Odesa, instalațiile de infrastructură energetică au fost avariate, provocând întreruperi în furnizarea de apă și căldură. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Consiliul Local Odesa, potrivit Ukrinform.

Punctele de Invincibilitate funcționează non-stop. Dispozitivele pot fi încărcate și în magazinele mai multor lanțuri de magazine. Spitalele orașului au fost trecute la funcționare autonomă folosind surse alternative de energie. Rezervele de apă și combustibil au fost asigurate.

Funcționarea tramvaielor și troleibuzelor a fost suspendată.

„Ca urmare a atacului inamic, toate substațiile de tracțiune din oraș au rămas fără curent electric, iar funcționarea tramvaielor și troleibuzelor a fost suspendată temporar. Am instruit operatorii de transport rutier să mărească numărul de autobuze pe rutele orașului”, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak, într-un comunicat.

Pentru a asigura legăturile de transport, au fost puse în funcțiune autobuze sociale.

UPDATE 10:00 Trupele rusești au aplicat o lovitură masivă infrastructurii critice și civile din regiunea Odesa. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au fost rănite, transmite Serviciul de Urgențe al Ucrainei.

Toată noaptea, pompierii au stins incendiile izbucnite în urma loviturilor. În ciuda alarmelor aeriene constante, salvatorii au reușit să stingă un incendiu de amploare la o navă civilă.

„De asemenea, au avut loc incendii la instalații de infrastructură energetică, depozite cu produse textile. Clădiri rezidențiale, o clădire administrativă, vehicule civile și o mașină de pompieri au fost avariate”, scrie Serviciul de Urgențe.

Peste 100 de pompieri ai Serviciului de Urgență de Stat au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentelor rusești. Informațiile sunt în curs de actualizare.