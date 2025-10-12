LIVE TEXT În regiunea Harkiv, dronele rusești au lovit două instituții de învățământ și o locuință privată, există victime. Război în Ucraina, ziua 1327

UPDATE 09:13 În noaptea de 11 spre 12 octombrie, un incendiu a izbucnit într-o locuință privată din satul Bugaivka, regiunea Chuguiv. Din fericire, nu au existat victime, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

Două instituții de învățământ au fost lovite în orașul Chuguiv și satul Shevchenkove, districtul Kupyansky. Au izbucnit incendii, 5 persoane fiind rănite, inclusiv 1 copil.

„Salvatorii și medicii Serviciului de Urgență de Stat, precum și ofițerii de salvare comunitară și pompierii din cadrul brigăzii locale de pompieri, au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentului”, anunșă Serviciul.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1326 – Ziarul de Gardă